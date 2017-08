O tráfico de cruceiristas duplícase na Coruña en 2017 mentres cae ao redor dun 6% nos portos de Vigo e Ferrol

O tráfico de cruceiristas aumentou na Coruña no que vai de ano nun 45 por cento, mentres que, por contra, nos portos de Vigo e Ferrol-San Cibrao esta cifra cae un 6,49 e un 5,85 por cento, respectivamente.

Cruceiro na Coruña | Fonte: Europa Press

Son datos do primeiro semestre publicados polo Ministerio de Fomento, que revelan que os portos do Atlántico peninsular e do Cantábrico "continúan progresando", aínda que seguen por baixo dos niveis de afluencia que rexistran os do Mediterráneo ou os das Illas Canarias.

Así, por Galicia pasaron 152.294 cruceiristas no que vai de ano, período no que A Coruña arrebatou a Vigo o primeiro lugar en afluencia de pasaxeiros.

O porto herculino recibiu 74.762 persoas no tres primeiros meses de 2017, case 30.000 máis que o pasado ano, o que sitúa a variación interanual nun 57,48.

Por contra, o tráfico de cruceiristas na cidade olívica reduciuse un 6,49 por cento. Dos 75.958 rexistrados a estas alturas en 2016 pasouse a 71.028.

En canto ao porto de Ferrol-San Cibrao, 6.504 pasaxeiros atracaron entre xaneiro e xullo, un 5,85 menos que en 2016, cando esta cifra rozou os 7.000.

DATOS ESPAÑOIS

Os portos españois rexistraron 3,6 millóns cruceiristas no seis primeiros meses do ano, un 1,75% máis, segundo Portos do Estado, logrando un novo máximo histórico, cifra que practicamente supón duplicar nunha década os 1,8 millóns que se contabilizaron en 2007, ano marca.

De xaneiro a xuño, recalaron en España 1.737 barcos de cruceiro, o que supón un 5,21% máis que no mesmo período de 2016, cando recalaron 86 buques deste tipo menos nos nosos portos.

Os cruceristas supuxeron un 27,5% do total de pasaxeiros rexistrados na primeira metade do ano no conxunto dos portos españois, que ascenderon a 13,12 millóns, un 2,44% máis.

A estacionalidade do sector da industria do cruceiro provoca unha redución do tráfico no inverno e un aumento entre xuño e setembro no conxunto da tempada.

En xuño, recalaron 791.256 cruceristas nos nosos portos, un 12% máis, a bordo de 330 cruceiros, 59 navíos máis que no mesmo mes de 2016.

Segundo os datos de Portos do Estado, os portos situados no Mediterráneo acaparan o 63,7%, con 2,3 millóns de pasaxeiros, do total de cruceiristas que tocaron algúns portos español.

De face ao peche de 2017, as previsións das Autoridades Portuarias apuntan a un novo máximo histórico con 8,8 millóns de pasaxeiros e unha proxección para o horizonte do ano 2020 con máis de 9,5 millóns de cruceiristas.

BARCELONA, Á CABEZA

Barcelona, que desde hai anos supera o millón de pasaxeiros nestas datas, confírmase como o primeiro destino europeo e cuarto do mundo como porto base, encabezando o volume de chegadas con 1,04 millóns de cruceristas, un 2,27% máis, e 317 buques (+7,46%). En xuño, elevou un 9% o número de cruceiristas recibidos (270.515) a bordo de 72 navíos, sete máis que no mesmo mes de 2016.

Seguiulle Baleares, con 754.616 cruceristas (+3,45%) e 321 navíos (+11,85%); Málaga con 201.904 cruceristas (+18,28%) e 125 cruceiros (+23%) e Valencia con 148.964 cruceristas (+7%) e o mesmo volume de navíos (72).

O crecemento medio dos portos do Mediterráneo foi do 6,43%, aínda que algunhas instalacións como Tarragona con 10,41 millóns de cruceristas (+557,8%), Almería (+119,9%) ou Cartaxena (+42,7%) experimentaron notables incrementos.

Do seu lado, os portos do Atlántico peninsular e o Cantábrico continúan progresando, aínda que con crecementos inferiores, de feito a media de incremento foi do 4,7%, alcazándose os 355.400 pasaxeiros, o cal representa o 9,8% do total nacional. Destacaron os portos da Baía de Cádiz con 137.872 cruceristas, A Coruña con 74.762 pasaxeiros de cruceiro (+57%), Vigo con 71.028 (-6,4%) e Bilbao con 37.729 (-11,4%).

CANARIAS REPRESENTA O 26,5% DO TRÁFICO NACIONAL.

No primeiro semestre os portos canarios, que representan o 26,5% do total nacional, rexistraron 960.848 pasaxeiros de cruceiro cun retroceso medio do 8,85% debido á forte incidencia da temporalidade que provoca que os meses con "maior tirón" concéntrense no inverno.

Así o porto de referencia de Santa Cruz de Tenerife, con 398.221 pasaxeiros, rexistrou un descenso do 11,13%, coa chegada de 237 cruceiros ata xuño, 13 menos.