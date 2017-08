O Festival V de Valarés arrinca este venres coas actuacións de Love of Lesbian e La Habitación Roja

O Festival V de Valarés arrinca este venres, día 18 de agosto, en Ponteceso (A Coruña) a súa undécima edición coas actuacións de Love of Lesbian e La Habitación Roja como pratos fortes da súa primeira xornada. Los Planetas e Él mató a un policía motorizado serán os protagonistas da noite do sábado.

Imaxe da pasada edición do Festival V de Valarés | Fonte: Europa Press

Segundo explicou a organización, este ano o festival contará con dous escenarios e abrirá as súas portas ás 18,30 horas para acoller aos asistentes. Con todo, o acceso ao cámping poderá facerse desde as 12,00 horas da mañá. As actuacións arrincarán ás 19,15 horas co concerto de Bifannah.

Precisamente, en declaracións a Europa Press, o director do evento, David Jiménez, explicou que a organización avanza este ano no seu obxectivo de facer un festival "sustentable" desde o punto de vista ambiental dado que, como lembrou, ten lugar nunha "contorna única" como é o da praia de Balarés, areal que rodea un "incrible piñeiral".

"Queremos que sexa unha experiencia da que poidan gozar tanto o público en xeral como as bandas e creo que o conseguimos", destacou Jiménez.

ACTIVIDADES

Con esta filosofía, ademais das actuacións musicais, o festival, que ten un aforamento limitado e unha zona de acampada nas inmediacións do areal, contará con actividades como clases de padel surf, ioga padel, ioga e skate.

E é que a partir do mediodía comeza a funcionar o chamado 'Espazo Mahou', unha zona na praia con oferta gastronómica, deportes acuáticos e un escenario aberto ao público no que os asistentes poderán relaxarse na area con actuacións en directo.

BANDAS

Por xornadas, este venres día 18 de agosto, ademais de Love of Lesbian e La Habitación Roja estarán no Festival V de Valarés, Pablo und Destruktion, White Bats, Disciplina Atlántico, Bifannah e Captains.

Xa o sábado será a quenda de Los Planetas, Él mató a un policía motorizado, Airbag, Los Punsetes, The New Raemon & Mcenroe, DJ Coco, Terbutalina e Cala Vento.

A eles uniranse no Espazo Mahou The Phantom Drugsters, Perico Ramírez, The Dirty Browns, Os Amigos dos Músicos, The Cove e Stoyka.

As entradas poden adquirirse na páxina web 'www.wegow.com'. O Abono de dous días custa 50 euros e a entrada dun día 35. Hai descontos para os menores de entre 13 e 17 anos, mentres que os nenos de ata 13 anos poderán asistir de forma gratuíta.