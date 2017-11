UXT traslada a Feijóo a necesidade de máis recursos contra incendios e pide que negocie con bombeiros forestais

O secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez, trasladou este martes ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a necesidade de implementar políticas forestais que permitan traballar na prevención dos incendios, e pediulle "que reciba aos bombeiros forestais e abra unha negociación con eles" para mellorar as súas condicións.

O secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez | Fonte: Europa Press

Así o explicou, en declaracións aos medios durante unha visita á parroquia de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra), un dos territorios máis afectados polo lume o pasado 15 de outubro, e onde faleceron dúas mulleres atrapadas polas lapas nun vehículo.

Pepe Álvarez sinalou que, no encontro mantido co presidente da Xunta, expuxéralle as propostas do sindicato para abordar o problema dos incendios forestais, e apuntou que "a recepción (de Feijóo) foi positiva".

Así mesmo, pediu ao presidente galego "que reciba aos bombeiros forestais e abra unha negociación con eles, que son os verdadeiros protagonistas, os que poden, con máis soporte, impedir situacións como as vividas".

PROPOSTAS

O secretario xeral de UXT, que estivo acompañado na súa visita polo secretario xeral do sindicato en Galicia, José Antonio Gómez, e polo alcalde de Nigrán, o socialista Juan González, trasladou a súa "solidariedade" cos afectados polos incendios, e insistiu na necesidade de "analizar con tranquilidade" o sucedido a mediados de outubro e "pór en práctica políticas para que nunca máis volva suceder o vivido en Galicia, Asturias, León ou Portugal".

Así, avanzou que UXT celebrará, posiblemente en Galicia, unhas xornadas sobre políticas forestais, nas que se abordarán propostas como a creación dunha subcomisión no Senado que estude os factores que inflúen nos incendios (falta de prevención, seca, cambio climático, falta de recursos humanos e abandono do rural, entre outras cuestións) e medidas de actuación respecto diso.

Pepe Álvarez sinalou tamén que UXT está xa "traballando" con sindicatos portugueses porque o problema dos incendios debe ter "unha dimensión europea", e cualificou de "estúpido" que a UE achegue financiamento para zonas afectadas, cando "o mal xa está feito".

"É o momento de facer política, é necesario un gran pacto de Estado, que todas as forzas políticas poidan compartir os elementos fundamentais das políticas forestais", incidiu, á vez que apostou por servizos de prevención e extinción "permanentes" durante todo o ano.