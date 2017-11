Xosé Monteagudo, Fernando Aramburu e Ralf Rothmann gañan o premio San Clemente Rosalía-Abanca na súa XXIII edición

'Todo canto fomos', de Xosé Monteagudo; 'Patria', de Fernando Aramburu; e 'Morrer en primavera', de Ralf Rothmann, resultaron gañadores dos premios San Clemente Rosalía-Abanca na súa vixésimo terceira edición.

Fallo dos premios San Clemente Rosalía-Abanca | Fonte: Europa Press

O fallo do xurado deuse a coñecer este mércores nun acto que tivo lugar no IES Rosalía de Castro de Santiago, no que, ademais do director do centro, Ubaldo Rueda, estiveron presentes o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o responsable de comunicación de Abanca, Isaac González Toribio.

Foron representantes do xurado, composto por alumnos de distintos institutos de Galicia, Inglaterra, Francia, Alemaña, Portugal e Rusia, os que explicaron os motivos da elección das distintas obras.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)