O home acusado da morte da súa esposa, á que supostamente arroxou por unha xanela da súa vivenda en Vigo a finais de outubro de 2015, presentaba interpretacións delirantes de dano e prexuízo en relación a que a súa muller o estaba envelenando e a que "podía facerlle algo", motivo polo que durmía con coitelos na mesilla de noite.

Foto: Xuízo Xanela Vigo | Fonte: Europa Press

Así o trasladou unha psiquiatra do Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo que o atendeu cando foi ingresado na unidade de agudos en setembro dese ano; unha dos médicos que declararon este mércores, na terceira xornada do xuízo que se celebra esta semana contra Alberto J.V.G. na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Segundo explicaron os doutores, a mediados de setembro de 2015 o home foi atendido no seu domicilio polo 061, despois do que foi trasladado ao Hospital Meixoeiro para o seu recoñecemento. Alí referiu a unha médica psiquiatra que, desde facía varios meses, coincidindo coa retirada da súa medicación hepática, cría que a súa muller o envenenaba.

Como consecuencia, ao home --que en 2010 e 2015 foi valorado por un trastorno de ansiedade-- diagnosticáronselle "probables interpretacións delirantes de dano ou prexuízo respecto da súa muller", aínda que "estaba consciente e orientado e respondía de forma coherente", após o que se acordou o seu internamento no Hospital Álvaro Cunqueiro, o que el "aceptou" e ante o que "colaborou".

Xa ingresado no HAC, durante unha visita da súa esposa, os enfermeiros requiriron a presenza dunha psiquiatra porque o home "estaba en tensión, que ía en escalada". Segundo declarou esta doutora, o matrimonio atopábase no corredor e, nun momento dado, el empezou a romper e arrincarse o pixama, estando "absolutamente desbordado" e con cadro de axitación psicomotriz.

Isto motivou a intervención de varios profesionais, mentres a muller "interfería, moi angustiada", reclamando que "non lle fixesen dano" e "que lle deixasen levalo, que ela o coidaba". Ademais, reaccionou golpeando co seu bastón á doutora, que argumentou que era unha persoa maior e "pouco forte" que estaba "desbordada" e máis ben "daba golpes ao aire", e "foi fácil reducila".

En cambio, indicou que foron necesarias "varias persoas" para conter ao home, ao que se lle deu tratamento sedativo e contención mecánica completa, e quedou ingresado xa de forma involuntaria. Pouco despois, a muller regresou "a desculparse" e dixo falar cunha clínica para levalo, aínda que a doutora non viu convinte o traslado "nesas condicións" e ás 23,00 horas.

TRASLADO FRUSTRADO

Outra psiquiatra do HAC que o atendeu antes do traslado, profundou en que o home ingresara inicialmente de forma voluntaria por un brote psicótico polas súas interpretacións delirantes, aínda que cando ela o atendeu dous días despois estaba "moi pouco colaborador, molesto polo feito de estar ingresado, e minimizaba, racionalizaba e normalizaba todo".

Así, puxo como exemplo que o sabor diferente que notaba nas comidas, que asociara a que a súa muller o envelenaba por motivos económicos "desde hai varios meses cun produto con sabor a améndoas amargas", racionalizábao na anestesia que lle puxeron por uns implantes dentais, e situaba estas acusacións "no pasado: Que xa non sentía o que dixera".

No relativo ao traslado, a esposa comunicou que fixera xestións e que a vontade de ambos era o seu traslado, polo que a medica contactou coa clínica de destino e confirmou que alí aceptaran ingresalo.

O matrimonio foi entón trasladado en ambulancia --sen médicos nin enfermeiras-- até a clínica, onde unha doutora manifestou que lles viu "durante uns minutos" --nos que non chegou a ser avaliado-- antes de que lle dixesen que primeiro tiñan que facer unha xestión económica para poder facer o ingreso; no entanto, "non regresaron".

A XANELA FORZADA

Na xornada deste mércores, na que se realizarán videoconferencias científicas e biolóxicas pola tarde, tamén compareceron de mañá dous axentes que fixeron a reportaxe fotográfica e tomaron mostras no lugar no que ocorreron os feitos, onde confirmaron que había anacos de billetes de 50 e 100 euros dentro da cunca do inodoro e no chan do apartamento.

A partir das probas recollidas, e en canto á xanela pola que se precipitou a muller, que estaba forzada e "desencaixada", mantiveron que "alguén tería que empuxar cara abaixo para que se dobrase como se dobrou".

Ademais, explicaron que non atoparon na xanela "ningunha pegada con valor identificativo", aínda que si restos; e que non percibiron que esta fose limpada. En todo caso, apuntaron que se alguén se quixese descolgar ou caese pola xanela, "non ten por que quedar pegadas".

PETICIÓNS

O fiscal acusa ao marido dun delito de homicidio coa agravante de parentesco, aínda que pide aplicar a eximente completa de alleamento mental por estar afectado por unha ideación delirante de dano/prexuízo de tipo persecutorio centrado na súa muller, e pide que sexa internado nun centro psiquiátrico penal durante non máis de 15 anos.

A acusación particular --exercida polo fillo da muller-- e a acusación popular --exercida pola Xunta-- piden que sexa condenado a prisión permanente revisable e a indemnizar ao fillo en 150.000 euros por un delito de asasinato coas agravantes de aleivosía e ensañamiento.

Finalmente, a defensa mantén que foi a muller a que se tirou, e por iso solicita a libre absolución do home ou, no caso de que non se contemple así, que se lle condene por homicidio.