Carlos Núñez protagonizará na Catedral de Santiago un concerto cos instrumentos do Pórtico da Gloria

Carlos Núñez ofrecerá o próximo 22 de novembro un concerto na Catedral de Santiago cos instrumentos do Pórtico da Gloria como peche do programa conmemorativo polo 30 aniversario da declaración do Camiño de Santiago como Primeiro Itinerario Cultural Europeo.

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o deán da basílica compostelá, Segundo Pérez, asinaron este xoves o convenio polo que a Xunta patrocina esta cita, de acceso gratuíto previa retirada de invitación.

O programa, creado especialmente para a ocasión por Carlos Núñez e Jordi Savall, prestará particular atención á música do Códice Calixtino e ás Cantigas medievais galego-portuguesas, así como aos instrumentos do Pórtico da Gloria, que por primeira vez serán tocados por Savall e o seu grupo Hespèrion XXI.

Nesta cita, que será gravada e distribuída por todo o mundo, participarán artistas especializados norteamericanos, franceses, holandeses, británicos, italianos, gregos ou nórdicos, entre outros, así como galegos como Francisco Luengo, que construíu algúns dos instrumentos que se utilizarán.

O concerto será o mércores 22 de novembro, Día do Músico, a partir das 21,30 horas. O acceso será gratuíto, previa retirada de invitación, que poderán recollerse, dúas por persoa, a partir das 16.00 horas do 18 de novembro nas instalacións de Turismo de Galicia situadas no Centro Internacional de Acollida ao Peregrino da rúa Carretas.

CONGRESO E SEMINARIO

O programa conmemorativo do 30 aniversario da declaración do Camiño de Santiago como Primeiro Itinerario Cultural Europeo contará con máis citas nos próximos días.

En concreto, o Hostal dos Reis Católicos acolle desde este xoves o X Congreso Internacional de Estudos Xacobeos Iacobus Patronus, organizado polo Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago.

Así mesmo, celebrarase un seminario promovido por Turismo de Galicia xunto á Organización Mundial do Turismo (OMT) e á European Travel Commission (ETC), centrado nas rutas transnacionais e no turismo temático, que se celebrará a próxima semana con expertos das principais institucións en materia turística do mundo.