(AMP) O Goberno declara a Galicia e Asturias zona afectada gravemente por emerxencia de Protección Civil

O Consello de Ministros acordou declarar zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil ás comunidades autónomas de Galicia e Asturias, a consecuencia dos incendios que afectaron a ambas as durante o mes de outubro.

Durante a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, o ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, lembrou a "multitude de actuacións" de rescates e evacuacións por parte de medios estatais que foron necesarios, así como os cortes de subministracións de servizos públicos esenciais, danos en vivendas e establecementos, entre outras.

Así, sinalou que a declaración emitida polo Consello de Ministros levará un conxunto de medidas para paliar os danos nestas zonas e autorizou un conxunto de axudas procedentes dos Ministerios do Interior, do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, de Facenda e de Presidencia.

O Goberno destaca que Galicia e Asturias víronse afectadas por un gran número de incendios forestais, que provocaron unha situación "extremadamente complicada" debido á concorrencia de distintos factores tales como a seca persistente, os fortes ventos, unhas temperaturas moi elevadas e unha humidade moi baixa.

En Pontevedra, Ourense, Lugo e no Principado de Asturias os incendios foron de grandes dimensións, que deron lugar a que os días 15 e 16 de outubro a Xunta de Galicia decretase numerosas "situacións 1 e 2" por incendios forestais; isto é, unha emerxencia provocada por un ou varios incendios forestais que, na súa evolución previsible, puidesen afectar gravemente á poboación e aos bens de natureza non forestal, e que esixe a adopción inmediata de medidas de protección e socorro.

AXUDAS

Neste contexto, as medidas do Ministerio do Interior serán de axudas por danos persoais; a particulares por danos en vivenda habitual e aveños de primeira necesidade. Tamén se estableceron axudas a titulares de establecementos industriais, mercantís e de servizos, incluídos os agrarios, marítimo-pesqueiros e turísticos.(Neste tres tipos de axudas aplicaranse as establecidas nun Real Decreto do 18 de marzo de 2005).

Do mesmo xeito, concédense axudas a persoas físicas ou xurídicas que levasen a cabo prestacións persoais ou de bens; compensarase ás corporacións locais polos gastos derivados de actuacións inaprazables.

Tamén se prevé a posibilidade de que se aprobe unha exención das taxas para tramitación de baixas de vehículos ou expedición de duplicados dos permisos de condución ou circulación, cando se soliciten como consecuencia destes incendios.

Doutra banda, daranse, por parte do Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais, subvencións por danos en infraestruturas municipais e na rede viaria provincial e beneficios fiscais. Tamén haberá exención na cota do Imposto sobre Bens Inmobles do exercicio 2017 e unha redución na cota do Imposto sobre Actividades Económicas.

Por parte do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, se faculta a Isabel García Tejerina a declarar zona de actuación especial para a restauración forestal e ambiental, do dominio público hidráulico, ou da Rede Nacional de Camiños Naturais das zonas afectadas, e para declarar a emerxencia das obras a executar coa devandita finalidade.

Desde o Ministerio de Emprego e Seguridade social, por orde de Fátima Báñez haberá exencións ou moratorias no pago das cotas da seguridade social e considerarase causa maior despedimentos ou reducións de xornada.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

Segundo estimacións iniciais, os danos destes incendios ascenden a 13,1 millóns de euros. Destes, o Ministerio do Interior calculou que as axudas terán un custo de 1,8 millóns para Galicia (Asturias está pendente de datos); o de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, calcúlase en axudas por un importe de 7,5 millóns. Destes, reparar Camiños Naturais terá un orzamento de 700.000 euros; os danos nas cuncas do Miño-Sil, Cantábrico e Duero, estímase nuns 2 millóns de euros. Por parte do Ministerio de Fomento, calcúlase que os danos a infraestruturas ferroviarias e en estradas son duns 3,8 millóns de euros. En principio, o financiamento destas axudas irán con cargo á dispoñibilidade orzamentaria de cada Departamento.

Este martes, durante a sesión de control ao Goberno no Senado, a ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, adiantou que "nos próximos días" faríase esta declaración de zona afectada gravemente por emerxencia de Protección Civil a Galicia e Asturias para poder establecer un conxunto de medidas extraordinarias.

Méndez de Vigo engadiu que por acordo do Consello de Ministros a instancias do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente aprobouse un procedemento de contratación dun servizo de varios medios aéreos cun contrato estimado en 700.048 euros.

Fontes ministeriais precisaron a Europa Press que este importe é parte da campaña de extinción de verán que a consecuencia das condicións meteorolóxicas este ano prorrogouse un mes máis do habitual, até o 30 de outubro.

MÁIS GRANDES INCENDIOS

Doutra banda, Méndez de Vigo anunciou que se tomou razón das obras a realizar para paliar os danos polo lume en Albacete, León, Valencia e Huelva, que levarán un orzamento de 2,8 millóns de euros.

Con iso, o Goberno ratificou a emerxencia das obras de restauración nas zonas afectadas polos incendios forestais en Huelva, León, Albacete e Valencia por valor de 2,8 millóns de euros.

As actuacións servirán para evitar a erosión e retirar a madeira queimada e os restos que impiden a rexeneración do terreo e inclúen o control de pragas, o control de augas e adecuación das canles e de infraestruturas, os tratamentos selvícolas e de residuos forestais, así como repoboación e sinalización.

En concreto, o incendio de Huelva afectou a 8.486 hectáreas; o de León, a un total de 9.512 hectáreas, en Albacete a superficie queimada ascendeu a máis de 3.000 hectáreas e en Valencia a 1.414 hectáreas.

O incendio das Peñuelas, en Moguer (Huelva) afectou tamén a Lucena del Puerto e Almonte, con 8.486 hectáreas queimadas, gran parte delas arboredos e de gran valor ecolóxico pola súa proximidade ao Parque Natural de Doñana. A paliar estes danos destinarase 1 millón de euros.

En León, o incendio forestal de agosto na Serra da Cabrera estendeuse polos termos municipais de Encinedo, Troitas e Castrillo da Cabrera e afectou a un total de 9.512 hectáreas, das cales 3.359 de superficie forestal arboredo de gran valor ecolóxico. O lume afectou os valores da Rede Natura 2000 e o orzamento para os traballos de restauración ascende a 1 millón de euros.

No incendio de agosto en Albacete en Yeste, resultou afectada unha superficie de máis de 3.000 hectáreas, con 873 hectáreas de espazos naturais protexidos en Calárelos de Río Mundo e A Sima na microreserva de Peñas Coloradas, Serras de Alcaraz e Canóns do Segura e do Mundo. As obras terán un orzamento de 500.000 euros.

Tamén se iniciou un lume en xuño no termo municipal de Gatova (Valencia) que afectou en Altura e Segorbe (Castelló) a un total de 1.414 hectáreas queimadas, 509 arboredos e de gran valor ecolóxico pola súa situación no Parque Natural da Calderona. Agora o Goberno destinará á súa recuperación 300.000 euros.