Vigo e a área metropolitana non queren repetir os erros da Coruña co megaproxecto de Porto Cabral

Porto Cabral, o megaproxecto de centro comercial que un holding empresarial quere construír en Vigo comeza a sumar detractores. Á oposición que xa exercían ata agora organizacións ecoloxistas, veciñais, culturais e comuneiros de Cabral, súmanse tamén os comerciantes de Vigo.

Terreos onde se ubicaría Porto Cabral, en Vigo

Esta semana nacía a Plataforma Polo Comercio Local Non a Porto Cabral ,con máis de 1.200 membros e composta polo 80% das asociacións de comerciantes de Vigo, as que se suman centos de establecementos da área metropolitana. Unha unión cun único obxectivo: “defender o modelo de comercio de proximidade e a oposición ao proxecto de Porto Cabral”.

Así, esta nova plataforma une á FECOVI (AETRAVI, Comerciantes de Navia, Comerciantes do contorna do Hospital Xeral, Pi e Margall), O Calvario (ACECA), Comerciantes da Zona Príncipe; e dá súa área, Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (FECIMO) ou a de comerciantes do Porriño. Todos eles opóñense categóricamente contra o macroproxecto previsto por Intu Eurofund na zona de Liñeiriños e piden ou respaldo dás autoridades locais e autonómicas para evitar ou que cualifican como un “golpe mortal” ao comercio de proximidade de Vigo e da súa área metropolitana.

Perda de 6.000 empregos

Así, lembran que as estatísticas indican que por cada 2 empregos que se crean en centros comerciais, destrúense 3 no comercio local, polo que a posta en marcha de Porto Cabral destruiría miles de empregos en toda a zona (uns 6.000). Como exemplo máis próximo, apuntan o caso da Coruña. “Na última década, un total de 4.000 pequenos establecementos pecharon na Coruña, destruíndo 6.000 postos de traballo, mentres aterraban na cidade centros como Marineda City ou Dolce Vita (este último pechado xa)”, indican.

Imaxe idílica do que sería o proxecto Porto Cabral, de realizarse

Tamén denuncian a “información interesada e manipulada” que se está a dar á cidadanía sobre Porto Cabral e avisar do que sería a destrución de miles de empregos se este proxecto vai adiante. “Ademais vai ir en contra do modelo de cidade e consumo que ou comercio local ven defendendo desde hai anos”, din. Por iso piden ás autoridades que non apoien ningún tipo de iniciativa que poda dar luz verde a este proxecto e que se senten cos comerciantes para escoitar a súa opinión neste tema.

O comercio local reúne a uns 20.000 negocios en Vigo e a súa área que dan traballo a 30.000 persoas e o sector supón un peso non PIB provincial do 5,1%. E, témese, que se se constrúe Porto Cabral, se perdan 6.000 empregos non pequeno comercio en Vigo e na súa área metropolitana.

Petición en Change

De feito, esta plataforma xa impulsou unha petición na rede Change.org dirixida ao alcalde da cidade, Abel Caballero, e ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Piden a sinatura de todos os vigueses, e dos que non o son, para que se opoñan a un proxecto que, din, beneficiará a unha minoría e que pode deixar na rúa a moitos pequenos e medianos comerciantes. En tres días acadaron xa case 2.000 sinaturas.

Os comerciantes lembran que trasladar novas opcións de lecer e comercio nos arredores implica case, “matar”, a vida social en Vigo. “Así, converterase aos poucos, nunha cidade baleira e fantasma, desertizando a maioría dos seus barrios e zonas de lecer. Isto porá en perigo a seguridade da veciñanza e fará máis perigosa a vida en Vigo, nos seus barrios e nos concellos veciños”, advirte.

Tamén lembran que afectará á sustentabilidade ambiental na cidade e a súa área, xa que aumentará a dependencia do vehículo privado e, con iso, provocará un maior nivel de contaminación. E inciden en que esta nova área comercial destruirá 600.000 de m2 de monte (300.000 metros cadrados de área comercial e de lecer) na coroa verde que rodea o concello de Vigo. “Ademais, pon en perigo a vida futura dos veciños do barrio da parroquia de Cabral, Becerreira, co risco de destrución de 70 vivendas que afectaría a 200 persoas, nun posterior desenvolvemento urbanístico desa zona”, alerta.

Críticas

Hai uns días, o presidente da Comunidade de Montes de Cabral, Luís Rodríguez, un dos principais defensores do proxecto Porto Cabral, saía en defensa desta iniciativa empresarial. E facíao con contundencia. “Os que forman a minoría que se opón a Porto Cabral serán os primeiros en porse á cola para beneficiarse dos empregos”, dixo ao tempo que lamentou as "perogrulladas" e "intoxicacións" dos críticos con esta iniciativa.

Ademais, en en relación a unha nova publicada por GC días antes, sinalaba que o monte de Cabral non corre ningún risco, porque aínda quedarían 25 hectáreas máis de terreo forestal e criticaba a vinculación "intencionada" que se fixo dos incendios do 15 de outubro co desenvolvemento de Porto Cabral.