Un accidente múltiple sáldase con dous feridos en Curtis (A Coruña)

Un choque múltiple en Curtis (A Coruña), no que se viron implicados tres vehículos, saldouse con dúas persoas feridas.

Segundo informa o 112, o sinistro tivo lugar na estrada que conecta Betanzos con Melide, a AC-840, á altura do quilómetro 22. Foi un particular o que deu a voz de alarma sobre as 16,10 horas.

A continuación, deuse a voz de alarma ao 061-Urxencias Sanitarias e aos bombeiros de Betanzos. O accidente tamén foi posto en coñecemento do GES de Curtis e da Garda Civil de Tráfico.