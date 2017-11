O actor arxentino Leonardo Sbaraglia recibirá este martes o premio Cineuropa en recoñecemento a unha traxectoria vital no mundo do cinema, con máis de 30 anos e 52 longametraxes ás súas costas.

O actor galardoado Leonardo Sbaraglia. | Fonte: Europa Press

O acto de entrega será ás 20.00 horas, no Teatro Principal, seguido da proxección do seu último filme 'El Otro Hermano', de Israel Adrián Caetano, polo que recibiu o premio ao mellor actor no Festival de Málaga deste mesmo ano.

O intérprete compareceu en rolda de prensa este martes, acompañado polo director do festival, José Luís Losa, a concelleira de Acción Cultural de Santiago, Branca Novoneyra, e o rexedor da localidade, Martiño Noriega.

Alí, Sbaraglia trasladou a súa sorpresa e "emoción" por este recoñecemento, tras "romperse a alma tanto tempo" nesta profesión, agradecendo que "dalgunha maneira, nalgún lugar" este traballo acabe "chegando" á xente e "quedando" no panorama cultural e social.

Sobre todo valorou o papel do festival Cineuropa para "achegar esta paixón tan marabillosa" a lugares e cidadáns "que non teñen acceso nesta época" a propostas tan alternativas, nun panorama no que o mercado "vai cambiando" e provocando que "cada vez só chegue un tipo de cinema a certos lugares".

"E é triste", lamentou, tendencia que contrapuxo a "a paixón" dos organizadores do festival para tomar "batalla" de que este tipo de propostas "cheguen ao público".

José Luís Losa, pola súa banda, agradeceu a "xenerosidade" do intérprete por aceptar este galardón, destacando os seus papeis en obras como 'Caballos Salvajes' ou 'La Noche de los Lápices' ademais do seu papel na recuperación da memoria histórica en Arxentina.

"AFECTO" POR ESPAÑA

O actor destacou, á súa vez, os vínculos que ten con España, onde traballou en máis de 15 películas e lembrando así o seu oito anos de residencia en Madrid. "Ségueme encantando o afecto e xenerosidade e as grandes oportunidades que este país me deu", insistiu.

Sobre todo, incidiu no "milagre" que supón sacar adiante unha longametraxe, no que un equipo de decenas de persoas conseguen obrar e suscitar "a emoción e o pensamento" no medio do caos do proceso de rodaxe.

De toda a súa traxectoria nacional, agradeceu traballar con directores como Cesc Gay na peza 'Una pistola en cada mano', un dos profesionais "que máis admiraba" deste país e autor de propostas como 'En la ciudad', coa que se identificou moito.