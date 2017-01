Condenan ao Corte Inglés por permitir acoso sexual

A CIG informou o venres que un xulgado do social acba de condenar a un xefe de tenda da Coruña e ao seu empregador EL CORTE INGLÉS, S.A. " por vulnerar os dereitos fundamentais dunha traballadora do centro de oportunidades de Altamira (Cambre) por acoso sexual e laboral". Tanto acosador como empresa cómplice foron condenados a pagar 30.000 euros á vítima.

Edificio de El Corte Inglés na Coruña | Fonte: CIG

Malia a gravidade do probado no Xulgado e que un dos tres maiores sindicatos do país denunciou publicamente o caso onte, polo de agora os grandes medios de comunicación de Galicia non informaron da sentencia. Unicamente Sermos Galiza, Noticias Vigo e Notiticias Galicia se fixeron eco. El Corte Inglés é un dos maiores anunciante do Estado.

El Corte Inglés conta cunha Comisión Instrutora de Tratamento de Situacións de Acoso, e o citado órgano investigador aplicou a incoación dun protocolo preventivo. Con todo, a CIG lembra que este dispostivo " foi inoperativo e ineficaz, o que deixa en tela de xuízo a existencia destes mecanismos preventivos creados polas propias empresas, cuxa función, ten carácter puramente propagandístico, coa única función de proxectar a imaxe dunha empresa solvente e garante dos dereitos das traballadoras". A empresa non tomou ningunha medida preventiva a favor da denunciante.

El Corte Inglés negou a existencia de acoso

A central lembra que a actuación de El Corte Inglés en todo momento foi a de negar a existencia do acoso e isto aínda teño pleno coñecemento de que a traballadora se atopaba de baixa laboral por síndrome de estrés postraumático con causa no acoso laboral. Denegóuselle á vítima o traslado de centro que solicitara para protexerse da conduta denunciada sen máis motivo que minar as súas forzas.

A este respecto, a xuíza subliña que neste caso "non pode dicirse que a situación denunciada fora puntual ou episódica, senón todo o contrario, moi prolongada no tempo, o que significa que calquera tipo de control brillou pola súa ausencia. A empresa debería ter implantado os controis necesarios para evitar este tipo de condutas", ás que non puxo remedio nin tras intervir a Inspección de Traballo.

Tocamentos

O relato do sindicato di que os feitos denunciados remóntanse a finais de 2013, cando a traballadora (que leva na empresa dende o ano 2002) foi destinada ao centro de Altamira. O que nun principio parecía un trato amigábel por parte do xerente, converteuse pronto nunha manifesta actitude de acoso sexual. Ante o rexeitamento da traballadora ás insinuacións e tocamentos, o xefe comezou unha persecución laboral contra dela, na que tamén involucrou a outros encargados do centro.

Empezaron entón os insultos, as humillacións diante de compañeiros/as e clientes/as, as chamadas de atención continuadas, denegacións de permisos, ameazas de despedimento, difusión de rumores falsos sobre a vítima, vexacións, etc. Esta persecución constante deteriorou a saúde da traballadora, que sufriu varias crises nerviosas e finalmente diagnostícaselle un cadro ansioso-depresivo derivado desta situación de acoso, tendo que recibir terapia psicolóxica por estrés postraumático.

A dúas bandas

Este procedemento, de gran complexidade dados os continuos obstáculos que a empresa empregaba para ocultar os acosos denunciados, foi dirixido tecnicamente por Sandra Garrido, letrada da equipa xurídica de A Sensu Contrario, en colaboración coa avogada Lidia Vázquez Méndez, da asesoría xurídica da CIG da Coruña.

En outubro de 2015, ao non poder aturar máis esta situación, a traballadora solicita a activación do Protocolo contra o acoso ante a Comisión Instrutora de Tratamento de Situacións de Acoso do Corte Inglés (CITSA). Nese momento, volve pedir un cambio de centro de traballo (xa o solicitara sen éxito en maio dese ano) para que se garanta o seu dereito "a unha contorna libre de condutas e comportamentos hostís ou intimidatorios, garantindo así o dereito á dignidade e á integridade física e moral".

A empresa obvia as queixas da traballadora que ten que ir a Guardia Civil

En todo momento, El Corte Inglés negou a existencia do acoso e impide mesmo o traslado de centro de traballo como medida de protección. Esta resolución, carente de todo fundamento e que só se pode entender como un castigo, deixa en total desamparo e indefensión á traballadora, que, ante a inacción e insensibilidade da empresa decide presentar denunciar na Inspección de Traballo (que motivou un requirimento á empresa que non abarcaba a gravidade dos feitos denunciados e contra o que se puxo a correspondente reclamación).

Posteriormente, o 15 de decembro de 2015, a traballadora, ante a inacción da empresa e as institucións, interpón denuncia no Cuartel da Garda Civil de Culleredo que deu lugar ás Dilixencias Previas 24/2016 no Xulgado de Instrución nº 5 de A Coruña- actualmente, en fase de instrución por se, a gravidade denunciada e constatada nesta sentenza, puidera revestir delito penal. Xa por último, interpúxose pola traballadora a demanda de protección de dereitos fundamentais na xurisdición social que deu lugar a esta sentenza que é a primeira en resolver a cuestión.