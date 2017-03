O PPdeG dille a Madrid que o traspaso da AP-9 “non é unha demanda soberanista”

O secretario xeral do PP galego, Miguel Tellado, espera "sensibilidade" do Grupo Popular no Congreso dos Deputados e do Ministerio de Fomento en relación á postura do partido en Galicia e do Parlamento galego, onde os populares defenden a transferencia da Autoestrada do Atlántico (AP-9). "Non expomos unha demanda soberanista", esgrimiu, nunha entrevista con Europa Press, a poucos días de que o pleno aprobe unha nova proposición de lei de todos os grupos a favor do traspaso, despois do veto do Goberno central á tramitación dunha iniciativa previa que tamén contaba co respaldo unánime do Hórreo.

Miguel Tellado | Fonte: ppdegalicia.com

Nesta conxuntura e ante as dúbidas da oposición, xa que non se trata da primeira vez que os deputados do PP en Madrid non secundan esta petición, Tellado replicou que espera a "sensibilidade" dos seus. Como argumento, subliñou que non é unha esixencia "soberanista" senón que se busca mellorar a xestión dunha infraestrutura "vital" para Galicia.

"Non somos como o BNG, que pide cousas que son peores para Galicia para axitar a bandeira do nacionalismo", indicou, en alusión, entre outras cuestións, ao financiamento autonómico e á defensa da cota. Así, reafirmouse en que o traspaso a de a AP-9 á comunidade redundaría nunha "mellor xestión" que beneficiaría aos galegos e tamén ao Estado.

Por iso, mostrouse satisfeito cos cambios introducidos na "solución legal" que sairá de novo do Hórreo cara ao Congreso en busca do traspaso e defendeu os avances na xestión compartida. "Ninguén está en contra de Galicia en Madrid", sentenciou, convencido de que estas afirmacións nacen de "a política raquítica e infantil".

"UN PSOE CO QUE SE POIDA FALAR"

Autopista AP9.

Preguntado sobre a polémica das oposicións, sobre todo no que respecta á oferta pública de emprego (OPE) de educación, para a que apreman os prazos, lanzou "unha mensaxe de tranquilidade" e subliñou que a Xunta ten "un compromiso" que aspira "a cumprir" con garantías de "seguridade xurídica" e de axustarse á lei.

Neste sentido, insistiu en colocar a pelota no tellado do PSOE, ao que instou a sentar a dialogar e a apoiar os Orzamentos Xerais do Estado (PGE). "Non me vale a postura de bloqueo institucional nos orzamentos e que se pida que se actúe á marxe da lei; non se pode soprar e sorber ao mesmo tempo", esgrimiu.

Desde unha perspectiva máis ampla, pediu "responsabilidade" ao PSOE e advertiu que "unhas terceiras eleccións serían a peor noticia para España e un freo" á recuperación económica. Todo iso, sinalou, "pesaría" sobre os socialistas. Por iso, urxiulles a saír "do autobloqueo": "os españois premiarían un PSOE co que se poida falar e que lidere a oposición".

TODOS OS CARGOS DE RUEDA, "COMPATIBLES"

Integrado no Comité Executivo do PP desde o último congreso, identificou a súa elección para este órgano no que están oito galegos (incluído o propio Mariano Rajoy) como "un recoñecemento colectivo" do "peso" da formación galega que dirixe Alberto Núñez Feijóo dentro do partido no conxunto do Estado.

Do último cónclave popular destaca que saíu "un partido moi cohesionado". Ao seu xuízo, serviu tamén para "confirmar que o liderado de Rajoy está fóra de toda dúbida dentro e fóra do partido". Agora, sobre a mesa está "o reto da gobernabilidade de España en ausencia dunha maioría", o que obriga a "dialogar cun PSOE que vive os seus peores momentos".

Tellado deu por feito que o PP xa sufriu o "desgaste" por "non estar á altura das circunstancias ante determinados casos de corrupción", fronte aos que a cidadanía "esperase máis contundencia e rapidez". Agora, apelou a ser "serios e rigorosos". "É unha lección que aprendemos", asegurou.

En canto á filosofía do PP, ratificada no último cónclave, relativa a evitar a acumulación de cargos, está de acordo con este principio "de forma xeral", aínda que pode haber "circunstancias" que aconsellen o contrario. A modo de exemplo, sinalou que, ás veces, as propias leis obrigan a iso: "o presidente da Xunta ten que ser deputado".

Así, sobre María Dolores de Cospedal, non ve "impedimento" para que sexa secretaria xeral do partido e ministra de Defensa. Tamén sostén que todos os cargos que acumula o seu antecesor e agora presidente do PP de Pontevedra, deputado e vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, son "perfectamente compatibles". É máis, engadiu que "cada un dos seus cargos compleméntao".

HAZTE OÍR

En relación á campaña de Hazte Oír cun polémico autobús cuxas mensaxes recibiron críticas por transfóbicos, o secretario xeral do PPdeG subliñou que a el, particularmente, este autobús parécelle "unha ofensa" e engadiu que hai un ditame xudicial que "debe ser respectado". En todo caso, manifestou a súa "sorpresa" polo feito de que esta iniciativa sexa criticada por "quenes entran en suxeitador nun templo".

Na mesma liña, aludiu ao recente ataque con pintura ao busto e á Fundación de Manuel Fraga en Vilalba (Lugo), antes de advertir que "a incitación ao odio ten responsables políticos". "Os que incitan ao odio non poden logo facerse os ofendidos, que é o que pasa con algunha xente de Podemos: para eles vale todo e para os que pensan distinto, nada", reflexionou.

Pola súa parte, anhela unha cidadanía "escrupulosa no respecto á diversidade e a quen pensa distinto". Ao tempo, reivindicou o "liberalismo" do ideario popular e apostou por construír unha sociedade "na que a liberdade sexa un valor sacro".

"FIEL E LEAL" SECRETARIO XERAL

Superados os cen primeiros días da actual lexislatura, cre que en Galicia se evidenciou que "hai goberno", coa aprobación das contas e outras medidas, pero "non oposición". "Temos un candidato a xefe da inquisición, que é Luís Villares (En Marea); a capitá dos restos dun naufraxio, Ana Pontón (BNG); e a un Leiceaga (Xoaquín Fernández Leiceaga - PSdeG) cuestionado polos seus", resumiu.

Ao PPdeG sitúao coa vista nas próximas eleccións municipais, aínda sen desvelar se conselleiros como José Manuel Rey Varela, a quen Ferrol "bota de menos", ou Beatriz Mato bateranse na area local das súas cidades en 2019. Da Coruña e Lugo espera congresos "sen conflitos" e non lle preocupa que haxa máis dun candidato porque "a democracia interna enriquece".

En canto ao debate da sucesión de Feijóo sostén que "non está aberto" e asegurou que, cando chegue o momento, o seu papel será o de tentar convencer ao actual líder "para que siga á fronte da nave". En ascenso desde que en maio de 2016 o seu xefe de filas lle confiou a Secretaría Xeral do PPdeG, engadiu que a súa ambición está colmada.

"Eu só me vexo como secretario xeral dun PP dirixido por Feijóo. É o meu lugar. A miña intención é ser un fiel e leal secretario xeral e espero estar á altura dun presidente ao que é difícil seguir o ronsel. Non hai debate sucesorio: Feijóo é o presente do PP e non facemos cábalas de futuro", resolveu.