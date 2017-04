Expertos galegos piden “reducir o custo de certos alimentos” para a xente con menos ingresos

O desemprego ten sempre un impacto negativo no consumo de alimentos dos fogares en España, tanto nos períodos de auxe como de crise económica. Porén, a fenda alimentaria entre traballadores e parados aumentou durante a recesión iniciada en 2008, segundo un estudo publicado por investigadores da Universidade de Santiago de Compostela e do Hospital Povisa de Vigo.

Alimentos.

En concreto, se en 2006 —ano de crecemento económico— o gasto en alimentos nos fogares cuxo cabeza de familia estaba desempregado foi un 2,9% menor que nos fogares cuxo principal sustentador estaba empregado, esa fenda ampliouse até o 4,5% en 2013, ano de plena recesión. Así o puideron corroborar os economistas Manel Antelo e Juan C. Reboredo e a profesora de Bioestadística Pilar Magdalena no seu estudo 'Economic crisis and the unemployment effect on household food expenditure: The case of Spain', que publica agora a revista Food Policy.

Coa análise dos datos obtidos puideron constatar que "o desemprego ten un impacto negativo no consumo de alimentos dos fogares españois" e que este "se intensificou en tempos de crises e para a maioría das categorías de alimentos", sendo "máis pronunciado" nas familias máis desfavorecidas, nas que "o consumo de alimentos é menor", sendo a súa caída máis pronunciada en tempos de recesión.

En consecuencia, segundo os investigadoires, "pódese argumentar que os efectos dunha crise económica sobre o desemprego non son só cuantitativos ou «visibles» (taxas de desemprego máis elevadas), senón tamén cualitativos ou «invisibles»".

MEDIDAS

O estudo leva aos autores a suxerir que "as crises económicas poden socavar o dereito dos cidadáns á seguridade alimentaria, recoñecido polo Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais das Nacións Unidas; este é especialmente o caso das familias que sofren desemprego".

Por isto, aconsellan que "as políticas alimentarias deben centrarse nos grupos sociais máis vulnerables, a saber, os desempregados e os grupos de menores ingresos, a fin de minimizar os riscos para a saúde derivados dunha nutrición deficiente".

Os investigadores galegos tamén piden que "as estratexias alimentarias dirixidas ás poboacións obxectivo deben garantir a inxesta de cantidades adecuadas de alimentos saudables, especialmente en períodos de crises, cando a magnitude do efecto do desemprego sobre o gasto en alimentación aumenta".

En definitiva, "as políticas alimentarias deben dirixirse tanto aos grupos vulnerables como aos ciclos económicos, cunha intensificación das medidas para reducir ao mínimo a malnutrición durante os períodos de crises", argúen os autores galegos, que solicitan "iniciativas para reducir o custo de certos alimentos para os segmentos de poboación con menores ingresos e menos preparados, que se retirarán gradualmente a medida que a crise retroceda".