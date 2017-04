Unhas 170 obras optan aos premios do XXIV Concurso de Relatos Curtos de Camargo, algunhas procedentes de Galicia

O Concello de Camargo dará a coñecer este xoves, 20 de abril, nun acto que se desenvolverá a partir das 20.00 horas no salón de actos da Vidreira, o nome dos gañadores do XXIV Concurso de Relatos Curtos ao que este ano concorren un total de 170 obras de autores de Cantabria e de varias provincias de España --entre elas A Coruña, Ourense e Pontevedra-- no que se repartirán 2.300 euros en premios.

O acto de entrega de premios enmárcase dentro das actividades do Día do Libro e o certame está dirixido a mozos de entre 14 e 35 anos, que presentaron 132 relatos chegados desde fóra de Cantabria.

O certame establécese en dúas categorías en función da idade, de 14 a 18 anos e de 19 a 35 anos, e os premios que se van a entregar son de 650 euros para o gañador e un accésit de 300 euros na categoría de menor idade, e para os autores de maior idade establécese un premio de 850 euros para a obra gañadora así como un accésit de 500 euros.

Na presente edición, do total de relatos presentados, 33 obras pertencen a autores de Categoría A, entre 14 e 18 anos, mentres que os 137 restantes foron escritos por mozos de entre 19 e 35 anos que se encadran na Categoría B.

Respecto á orixe dos autores, 19 proveñen de Camargo e outros 19 de localidades da rexión como Santander, Sancibrián, Pedreña, Noja, Mortera, Liencres, Bezana, Vioño, Parbayón, Alceda, Cartes, Suesa.

Destaca o alto número de obras chegadas de fóra de Cantabria, xa que 132 relatos chegaron de provincias como A Coruña, Ourense, Pontevedra, Asturias, Biscaia, Burgos, Ávila, Valladolid, Palencia, León, Salamanca, Zaragoza, Navarra, A Rioxa, Barcelona, Lleida, Xirona, Madrid, Badaxoz, Toledo, Cidade Real, Albacete, Castelló, Valencia, Alacante, Murcia, Xaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Tenerife, As Palmas e Baleares.

O pasado ano na categoría ao Primeiro Premio foi para Aina Casal Pelegrí de Barcelona por 'Expedición ás estrelas', mentres que o accésit foi para Miguel González Seijas de Galapagar (Madrid) por 'Non é máis que...".

Na Categoría B o Primeiro Premio foi para Diego Vaya de Sevilla por 'Historia do silencio' e o accésit para Jonathan Martínez Montiel de Carranza (Biscaia) por 'Horóscopo'.

Ademais, no transcurso do acto que se celebrará este xoves tamén se entregarán os premios do Concurso Literario O Pozón das Dores, no que participaron os alumnos dos institutos públicos do Val, así como os galardóns do Concurso de Roald Dahl posto en marcha pola Biblioteca Municipal de Camargo a través dos centros que participaron no programa 'Maletas viaxeiras'.

Un total de 731 nenos tomaron parte neste certame, no que os alumnos da clase 3ºB do Colexio Juan de Herrera de Maliaño fixéronse co triunfo, e no que tamén van ser recoñecidos polo xurado os alumnos das clases 3ºA, 3º B, 3º C, 6º A e 6º B do Colexio Gloria Fortes; 1ºB, 2ºA, e 3ºA de o Colexio Juan de Herrera, e 6ºA de o Colexio Mateo Escagedo polo resultado das respostas obtidas.