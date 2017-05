Ferroatlántica solicita á Xunta a segregación para vender as centrais da Costa da Morte

Ferroatlántica solicitou formalmente á Xunta a segregación das dúas actividades principais que a sociedade desenvolve actualmente en Galicia, a produción de ferroaleacións e a de enerxía eléctrica, para poder vender as centrais hidroeléctricas que ten na Costa da Morte, en Cee e Dumbría (A Coruña). Nun comunicado, a compañía afirma iniciar "os trámites para levar a cabo a operación" que presenta como a "única" que garante "o futuro da compañía" en Galicia e "o mantemento de todo o emprego asociado a ela".

Minicentral no río Xallas | Fonte: luiseijas.com

A empresa pediu formalmente ao organismo Augas de Galicia que, "en aplicación do interese xeral e de acordo a dereito", devolva as concesións hidráulicas dos ríos Xallas e Grande ao "seu estado orixinal".

Deste xeito, demanda que se elimine a prohibición, que, segundo resalta, "impúxose de forma excepcional en circunstancias moi especiais", de segregación das dúas actividades mencionadas.

TRAS MESES DE POLÉMICA

Este paso chega despois de varios meses de polémica nos que os traballadores de Cee e Dumbría manifestáronse para rexeitar a venda das centrais. Entre tanto, a firma anunciou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) que xa tiña comprador, e a oposición esixiu ao Goberno galego que non permitise a operación, ante o que o Executivo sempre alegou que aínda non recibira a solicitude formal.

Traballadores de Ferroatlántica concéntranse ante a Xunta | Fonte: Europa Press

Hai algo máis dun mes, o 8 de abril, Ferroglobe informou de que sindicatos e dirección alcanzaran un acordo para desenvolver o plan de investimentos para as empresas do grupo en España, pacto que o comité de empresa de Ferroatlántica na Costa da Morte cualificou de "ilegal". De feito, a continuación, os delegados de UXT e CC.OO. do comité en Cee e Dumbría anunciaron a súa ruptura coas súas organizacións.

Na nota emitida este xoves, Ferroatlántica di "aos 31 traballadores das súas centrais hidroeléctricas cuxa segregación acaba de ser solicitada" á Xunta que non deben "temer polo seu futuro laboral" e reivindica atopar "un comprador solvente que garante por escrito a preservación íntegra do actual volume de emprego".

"Trátase dunha compañía que asumirá a xestión de activos mantendo postos de traballo e compromisos ambientais", resalta, e agrega que conta con cen anos de experiencia no sector eléctrico e é unha das maiores empresas de renovables do mundo.

De feito, apunta que se comprometeu a converter a Costa da Morte nunha "auténtica plataforma: fixará alí a súa sede fiscal e social en España".

"Só a cancelación desa prohibición por parte da Xunta permitirá a venda das centrais e, con ela, executar o plan industrial de futuro avalado pola maioría sindical o pasado 8 de abril e, nove días despois, polo comité executivo da Confederación de Empresarios da Coruña", chama a atención.

Esta estratexia, segundo indica, para o caso de Cee, Dumbría e Sabón (Arteixo), "inclúe investimentos por 102 millóns" que, afirma, "permitirán non só o mantemento integral dos postos existentes, senón tamén a creación doutros 200 postos de traballo directo e uns 300 indirectos".

ESCRITO A AUGAS

O escrito dirixido a Augas, segundo Ferroatlántica, vai "acompañado de inxente documentación complementaria e fundamentado en xurisprudencia constitucional", e detalla como na primeira metade da década dos 90 a empresa adquiriu á Sociedade Española de Carburos Metálicos tres fábricas (Cee, Dumbría e Sabón) e seis aproveitamentos hidráulicos nos ríos Xallas e Grande.

"Foi entón, con motivo desa compra, cando a Xunta alterou parcialmente e de forma excepcional as concesións orixinais, que na súa maioría databan de mediados do século XX", sinala. "Prohibiu nese momento a segregación das actividades de produción de enerxía e de ferroaleacións", engade.

A compañía apunta que "obrou así o Goberno galego invocando o interese xeral, co ánimo de que o negocio das centrais, naquela época boiante, sostivese o das factorías, por entón deficitarias, e impedise así o seu peche".

A solicitude cursada explica como, "con todo, a aplicación do mesmo concepto de interese xeral empuxa na actualidade a actuar de maneira oposta a como se fixo tres décadas atrás". "Isto é, revertindo as concesións ao seu estado orixinal sen restricións nin limitacións, porque o contexto de toma de decisións variou radicalmente", incide.

Neste sentido, chama a atención sobre que o resultado de explotación das fábricas "é agora case catro veces maior que en 1996, e o das centrais, practicamente cinco veces inferior". "Ou sexa, as primeiras xa non só non precisan o apoio das segundas, senón que aquelas préstanllo a estas".

"A prohibición de segregación non satisfai hoxe en ningún modo o obxectivo de preservar o interese xeral. Pola contra, a supresión da devandita prohibición permitirá o desenvolvemento dun plan industrial que sen dúbida si fomenta e preserva o interese xeral", expón a firma na petición elevada á Xunta.

Subliña que "coa pretendida separación de liñas de negocio Ferroatlántica poderá financiar o plan industrial apoiado o mes pasado pola ampla maioría dos representantes dos traballadores".

"Un plan sen cuxa aplicación a competitividade da compañía non melloraría no mercado mundial e a propia viabilidade das fábricas galegas veríase en risco", profunda.

Pero, para Ferroatlántica, "non só o interese xeral (a economía da Costa da Morte e da Coruña) xustifica o levantamento da referida prohibición de segregación", senón que o fan "outras razóns que figuran expostas con profusión na solicitude cursada ante Augas de Galicia".

LIBERDADE DE EMPRESA

Por unha banda, cita que, "como queda aí probado, a prohibición de separación de actividades vulnera o dereito fundamental á liberdade de empresa".

E, polo outro, refire que "nestes momentos resulta imposible de aplicación na práctica e contraria ao ordenamento xurídico vixente". Respecto diso, defende que, "de acordo con varias leis, decretos, ordes e resolucións ditadas de 2013 en diante, as centrais do Xallas e do Grande xa nin sequera poden legalmente fornecer electricidade directamente ás fábricas de Cee, Dumbría e Sabón".

"En suma e en virtude de circunstancias sobrevindas ás últimas resolucións que reiteraron a prohibición de segregación, a mesma non serve na actualidade de ningún xeito ao interese xeral na pervivencia e a continuidade do negocio de ferroaleacións que inicialmente determinou a súa imposición (...)", conclúe o escrito.

ESPERA RESOLUCIÓN FAVORABLE

Ferroatlántica insiste no comunicado que poderá executar o seu plan industrial "soamente se a Xunta elimina esa extemporánea prohibición de segregar actividades", polo que espera unha resolución "favorable".

E lembra que compromete actuacións como ampliar as instalacións da fábrica coruñesa de Sabón cunha nova planta de silicio solar "que suporá o investimento de 42 millóns e a creación de 90 postos de traballo directos e 150 indirectos".

Tamén prevé "instalar en Dumbría un novo forno de produción de ferrosilicio", construír unha planta de produción de carbón vexetal, levantar en Cee unha planta de sinterizado de minerais de manganeso e investimentos por 24 millóns nos centros fabrís de Galicia para modernizalos.