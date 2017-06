Os concellos da provincia de Ourense recibirán case 3,7 millóns de euros por parte da Xunta para o acondicionamento de camiños rurais, segundo explicou este martes a concelleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que tamén confirmou que a campaña de loita contra os incendios deste verán contará con "un dispositivo de máis de 7.000 persoas".

A conselleira de Medio Rural nunha presentación en Ourense. | Fonte: Europa Press

Vázquez convidou aos alcaldes de Ourense a sumarse ao Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais, que conta cunha partida de 16 millóns de euros en toda Galicia para "mellorar, ampliar e desenvolver as vías de comunicación e camiños" do rural co obxectivo de que "a xente estea e desenvólvase no rural".

Segundo dixo, trátase dun proxecto que forma parte do Plan de Fixación aprobado polo Executivo galego e que conta cunha dotación de 231 millóns de euros para toda a comunidade autónoma.

No caso da provincia de Ourense, o Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais 2017 conta cunha partida de 3,7 millóns de euros que servirán para facilitar o acceso a núcleos de poboación, pero tamén a leiras e explotacións agroforestais.

Así, a conselleira explicou aos edís que este proxecto ofrece unha axuda do 100% dos gastos subvencionables "excepto o IVE" e que a repartición dos fondos fíxose "de acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que ten en conta criterios como a poboación.

Para a conselleira trátase dun proxecto que, ademais de fixar poboación no rural, servirá para mellorar camiños e loitar contra os incendios forestais.

CAMPAÑA CONTRA O LUME

Vázquez tamén se referiu en Ourense á próxima campaña estival contra os incendios forestais. Neste sentido confirmou que haberá un dispositivo "de máis de 7.000 persoas" e que o seu departamento seguirá "facendo todo o posible" para que estes traballadores "teñan as mellores condicións persoais e materiais".

Así mesmo, a conselleira confirmou que este ano o seu departamento comezou a traballar "con antelación" debido ao pasado verán e ao inverno "que foron moi secos".

Como obxectivo para esta campaña, Ángeles Vázquez márcase "seguir diminuíndo" o número de incendios e de hectáreas queimadas. Por parte de Medio Rural apélase "á "conciencia cidadá" na loita contra os lumes e convídase aos cidadáns a "chamar por teléfono" cando teñan "dúbidas" ou para "denunciar" calquera situación irregular.

Tamén se referiu a a responsabilidade do resto de administracións, en especial aos concellos, aos que lembrou que "teñen a obrigación" de comprobar que se manteñen en bo estado as franxas de xestión que supoñen a limpeza de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación, explotacións ou fogares.