Denuncian irregularidades en materia de prevención de riscos laborais en Ourense

Roberto Garrido, responsable provincial de saúde laboral e prevención de riscos de CCOO en Ourense, Robero Garrido, denuncia "eivas e comportamentos irregulares" por parte dunha ampla maioría de empresas e mutuas da provincia de Ourense en materia de prevención de riscos laborais.



“O primero a destacar é o descoñecemento que teñen do artigo 156 da LGSS onde ven recollido o Concepto de accidente de traballo. Se tiveran claro dito artigo da lei, non se producirían feitos insólitos e intolerables como os que están a acontecer nas empresas”, destaca.



Entre estas irregularidades salienta que os técnicos de prevención e os mandos non son médicos facultativos que podan decidir ou diagnosticar a enfermidade ou o tipo de continxencia. Tamén que os responsables ou técnicos de prevención néganse a enviar aos traballadores/as á mutua cando se atopan mal no centro de traballo e, finalmente, a negativa a facilitar aos traballadores os partes de accidente no traballo así como o de asistencia a mutua e a n egativa das mutuas a atender os traballadores/as que, aínda sen parte de asistencia, se presentan na entidade para ser atendidos e diagnosticados.



Acciente en San Cibrao



Como exemplo, este sindicato apunta o caso da empresa FAURECIA, fabricante de compoñentes para automoción, no seu centro do polígono de San Cipbrán das Viñas, no que, desgraciadamente, o pasado 26 de maio, faleceu unha persoa.



Garrido lembra que, “poucos días despois, outra persoa, sufriu un desvanecemento e o técnico de prevención tardou mais de 15 minutos, como doutor facultado irregularmente pola mutua, en decidir chamar a mutua, e, despois de debater telefónicamente coa mutua ASEPEYO sobre a posible doenza que tiña a persoa, decidiu finalmente chamar ao 061, perdendo demasiado tempo en decidir qué facer, o que poidera ser finalmente determinante para garantir ou non garantir unha atención adecuada á situación”.



Tamén destaca un caso máis e afirma que “un par de días mais tarde, outra persoa esbarou no posto de traballo porque había aceite no chan, sufrindo un forte golpe en brazo e costas e, neste caso, esta persoa, foi pola súa conta a mutua, onde o revisaron e o mandaron a traballar, xa que lle fixeron un informe positivo, tendo que voltar ao día seguinte á mutua para que lle fixeran o informe correctamente”.



"Á semana seguinte, outra persona notou que a sua man dereita non estaba ben polo que acudíu ao servizo de prevención, onde lle dxeron que tiña algo pero vendáronlle a man e mandárono a traballar", lembra. Por iso, lamenta estas irregularidades e pide que se corrixan.



Polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense | Fonte: googlemaps