O vigués Gonzalo Caballero prevé "seguir percorrendo" agrupacións durante o verán coa intención de optar a liderar o PSdeG e a convicción de que "é o momento" de "escoitar á militancia, non aos 'baróns' nin ao aparato do partido".

Gonzalo Caballero presenta a súa candidatura a secretario xeral do PSdeG | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, en declaracións a Europa Press, un día despois de que a xestora aprobase o calendario que fixa as primarias para o domingo 8 de outubro e na mesma xornada na que o deputado autonómico Juan Díaz Villoslada anunciou xa en firme que competirá por ser o novo secretario xeral socialista.

Caballero incidiu en que, pola súa banda, continuará o seu percorrido polas agrupacións, que lle levará a Lugo este venres, ata que, xa en setembro, se abra formalmente o proceso de primarias.

Ao seu xuízo, aprobouse "un calendario bastante dilatado". "O galego é un dos últimos congresos que vai haber no conxunto das autonomías do Estado e aplicarase o modelo de primarias previo ao último congreso federal, pero a clave é entender que o compromiso é da militancia, á que toca marcar un novo rumbo no PSdeG", apuntou.

"SEN TUTELAS"

"No PSdeG coñecémonos todos", continuou Caballero, quen suxeriu que parece que haberá "distintos tipos de candidaturas".

Aínda que non mencionou expresamente a de Villoslada, si apuntou que "unhas responden máis a directrices de baróns e poderes da organización que queren manter o control do PSdeG" nunha liña que afastou "" ao partido "da maioría social de Galicia".

"Por outra banda, estará a candidatura protagonizada pola militancia", manifestou, en alusión á súa liña de traballo, antes de reivindicar unha nova etapa para o PSdeG "sen tutelas" nin "manexada desde a sombra".

APOIOS EN LUGO

Un día antes de que Caballero visite Lugo, o exedil do PSOE José Luis Díaz, quen no seu día se enfrontou a José López Orozco en primarias para ser candidato á Alcaldía, reivindicou a súa figura e asegurou que confía en que "a maior parte dos afiliados da provincia apoien fortemente" ao vigués.

A súa vitoria interna, augurou, daría ao PSdeG "posibilidades" de facerse coa Xunta. O dirixente socialista afirmou que os apoios de Caballero en Lugo proceden "de todas as comarcas".