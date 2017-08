Dúas empresas sancionadas por amañaren contratos da Xunta

A Comisión Galega da Competencia (CGC), órgano oficial da Xunta, multa a dúas empresas por tentar amañar dous contratos para a subministración de biomasa. As sancionadas son Protsolar SLU e Acende Enerxía SL.

O presidente do Consello Galego da Competencia, Francisco Hernández Rodríguez, na presentación dun pasado informe

As dúas gañaron sendos concursos en 2016 para o Centro de Investigaciones Forestais de Lourizán e o Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo ao presentaren as ofertas máis baratas. Nas dúas adxudicacións, a segunda oferta máis barata resultou ser a da gañadora no outro conruso

De acordo á versión do licitador, o INGACAL, os seus responsábeis pediron despois unha reunión para tratar de convencer á Xunta de transferir os contratos. É dicir, que as caldeiras non as intalase a empresa máis barata, senón a responsábel da segunda oferta máis barata.

A resolución do CGC considera probado que o INGACAL advertiulles que o que propuñan era ilegal, entre outros motivos porque faría que se gastasen máis cartos públicos. Malia isto, as gañadoras finalmente non presentaron toda a documentación para formalizar o contrato que gañaran, polo que os traballos foron realizados finalmente pola compañía que quedara en segundo posto.

As multas son dunha cantidade moi pequena, 9.500 euros para Protosolar e 2.100 para Acende Enerxía, porque en teoría tamén o foi o sobrecoste co que apandou INGACAL . Os importes dos contratos finalmente adxudicados a Protosolar e a Acende Enerxía foron superiores en 4.677 euros e en 1.066 euros respectivamente aos que resultaran mellor valorados pola mesa de contratación.