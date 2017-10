O gran misterio dos incendios en Galicia

Quen prende os lumes en Galicia?. Esa é a gran pregunta que ninguén pode contestar desde que ano tras ano arden os montes do país. A Fiscalía Superior de Galicia só actualizou en dúas ocasións o informe que encargou despois dos incendios forestais de 2006 para determinar cales son as súas causas. Fíxoo os anos 2010 e 2011, nos que os lumes arrasaron na comunidade galega algo menos de 15.000 e algo máis de 42.000 hectáreas, respectivamente.

Intentando apagar as lapas nun dos últimos lumes | Fonte: M.N.

Ademais, está pendente unha revisión co ocorrido en 2016 e agora, trala última vaga de lumes, que en apenas tres días arrasou máis de 35.000 hectáreas (entre o 13 e o 16 deste mes de outubro), o Ministerio Público anunciou a elaboración dunha nova investigación, co obxectivo de determinar se existiu "planificación coordinada".

En 2006, cando arderon máis de 95.000 hectáreas, a Fiscalía galega concluíu que non existiu dita organización. E o mesmo ocorreu na revisión realizada en 2010 e 2011: "ningún indicio de delincuencia organizada", segundo destacan fontes do Ministerio Público consultadas por Europa Press. "Non se detectaron intereses económicos detrás dos lumes realizados máis aló dunha motivación puntual que poida ter certa transcendencia económica", engaden.

Tamén se volveu a constatar eses anos (en 2010 e 2011) que "os tres elementos que aínda permanecen no imaxinario popular como causa dos incendios forestais", véxase, a madeira, o urbanismo e a economía do lume, "non se viron confirmados na comisión dos delitos".

En consecuencia, nin entre os anos 2007 e 2009, nin entre 2012 e 2015 se activou a actualización do informe, "debido a que a actividade incendiaria foi moderada", de acordo coa explicación das fontes de Fiscalía.

Incendio declarado na parroquia de Langueirón, en Ponteceso | Fonte: Europa Press

OS DATOS DA XUNTA

Os datos oficiais da Xunta reflicten que a superficie calcinada eses exercicios foi a seguinte: unhas 7.000, 6.000 e 10.000 hectáreas no trienio 2007-2009 e unhas 15.000 hectáreas, 20.000, 2.000 e 12.000 no período 2012-2015. En 2016 queimáronse máis de 21.000 hectáreas e si se ordenou volver estudar as motivacións dos lumes.

Con todo en dous exercicios, tanto en 2012 como en 2013, o terreo arrasado polas chamas foi superior ao de 2010, pero non se volveron a indagar as causas, algo que si ocorreu en 2016 e neste 2017.

Este último ano coincide coa alarma social xerada por unha vaga que levou por diante catro vidas, ademais dunha vintena de casas, vehículos, instalacións industriais e numerosos animais.

O TRABALLO "PERMANENTE"

Isto non quere dicir, segundo precisan as mesmas fontes, que o resto do tempo a Fiscalía non preste unha especial atención á problemática dos lumes. Así, son "permanentes" as reunións do fiscal delegado de medio ambiente, Álvaro García Ortiz, coas forzas e corpos de seguridade que realizan labores de investigación e tamén con representantes da Consellería de Medio Rural, da Xunta.

Precisamente como froito dun deses encontros, como o mantido o pasado 22 de decembro entre o fiscal superior e García Ortiz con responsables policiais (Policía Nacional, Policía Autonómica e Garda Civil) e da consellería, incoáronse dilixencias preprocesales co obxecto da creación dunha comisión de estudo dos incendios forestais da comunidade galega. Trátase da indagación de 2016 cuxas conclusións están aínda pendentes de coñecer.

AS ACTUALIZACIÓNS

Coas actualizacións do profuso estudo de 2016, a Fiscalía pretende ter unha "visión global do fenómeno" en anos nos que se deron "períodos de actividade incendiaria especialmente significativos", como os que atribúe a 2010 e 2011.

En concreto, sobre o primeiro deses anos, o obxecto de análise foron as últimas semanas do mes de agosto e os premios días de setembro, tendo en conta que en 2010 faleceron dous operarios do servizo de extinción. O mes de outubro de 2011 rexistrouse tamén "unha alta actividade incendiaria", de acordo con Fiscalía.

As investigacións centráronse eses exercicios nos lumes que arrasaron máis hectáreas e nos máis graves polo risco para as persoas. En ambos os casos, os informes estableceron que "seguen plenamente vixentes" as conclusións do estudo xeral sobre as causas e motivacións dos incendios forestais en Galicia realizado con motivo da vaga de 2006. Está por ver se se manteñen cando se aborde o sucedido en 2016 e en 2017.