O secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, aproveitou o 15 aniversario do accidente do 'Prestige' para cargar contra o Goberno de Mariano Rajoy, quen era o vicepresidente do Executivo naquela catástrofe.

"15 anos do Prestige, unha traxedia que encheu de rabia e conmoción a todo un país. Nin entón mereciamos aquel Goberno nin hoxe merecemos ao actual. #NuncaMais", escribiu Sánchez no seu perfil na rede social Twitter, lembrando o eslogan que na época mobilizou a miles de voluntarios para limpar as costas galegas e do Cantábrico.

Foi o 13 de novembro de 2002, sobre as 15.15 horas, cando os servizos marítimos recibiron unha chamada de socorro alertando dunha vía de auga no 'Prestige', un petroleiro con 27 tripulantes que se atopaba navegando a unhas 28 millas de Fisterra (A Coruña) con 77.000 toneladas de fuel.

Desde esa data e, despois de detectarse a primeira vertedura, optouse por afastar da costa ao barco, que estivo escoltado pola Armada e ao que se prohibiu atracar en calquera porto español. Rajoy, que exercía entón como portavoz do Executivo, tentaba minimizar o risco de vertedura sinalando que do petroleiro saían catro "'hilitos' de plastilina".

Finalmente, o 19 de novembro de 2002, o 'Prestige' partiuse en dous e foise a pique, xerando unha das maiores catástrofes marítimas, que tinguiu de negro as costas de Galicia, pero tamén as do Cantábrico e Francia.