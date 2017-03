(AMP)Asemblea.- Rifa e empuxóns que protagonizan mozos da FPG e exmilitantes do Morrazo tras intervir Beiras

Unha intervención do portavoz nacional saínte de Anova, Xosé Manuel Beiras, terminou en rifa e empuxóns que protagonizaron, por unha banda, os mozos da organización Xeira, que está vinculada á Fronte Popular Galega (FPG), e, por outro, exmilitantes desta organización independentista integrada en Anova.

Rifa no III Asemblea de Anova | Fonte: Europa Press

Con todo, este enfrontamento nada tivo que ver co contido do debate que se estaba dando nese momento no plenario do III Asemblea Nacional, cando acaba de defender un representante da asemblea de Ourense, Alfonso Diz, unha das emendas máis críticas aos textos 'oficiais'.

O detonante foi a intervención dun militante de Cangas que, desde o público, cuestionaba as palabras de Beiras cando defendía a unidade popular pola que aposta Anova e reivindicaba a súa incuestionable traxectoria nacionalista, mesmo como membro de En Marea.

Estas afrontas desde o público motivaron que o secretario de Organización saínte, Rafael Dopico, pedise a este militante que falaba desde o público respectar a intervención de Beiras --nese momento no uso da palabra--.

Á súa vez, orixinou as protestas dalgún membro do colectivo Xeira pola actitude deste militante --que, segundo confirmaron fontes desta organización a Europa Press, xa non pertence á FPG--.

OVACIÓN, ABRAZO E RIFA

Tras a intervención de Beiras houbo unha forte ovación e mesmo o veterano político abrazouse con Méndez Ferrín, histórico da FPG. Con todo, ao mesmo tempo que se puña a xente en pé para aplaudir ao histórico dirixente de Anova, un grupo de mozos de Xeira, que segundo fontes consultadas por Europa Press afiliáronse nos últimos meses á organización nacionalista, enfrontáronse aos militantes que increparon a Beiras e a situación acabou con empuxóns e patadas.

Para tratar de acougar os ánimos, figuras como o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, separaron aos militantes enfrontados, mentres desde a mesa da asemblea facíanse chamamentos á calma. Tras o incidente, membros da asemblea de Ourense pedían xa expediente disciplinario para estas persoas, porque houbo "patadas".