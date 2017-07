Feijóo sofre unha das súas derrotas políticas máis evidentes

Cando os xornalistas preguntaron este venres ao vicepresidente pola negativa do Goberno a que o Congreso debatese a Proposición de Lei para o traspaso á Xunta da Autopista do Atlántico, Alfonso Rueda apenas acertou a pedir máis tempo para avaliar os motivos esgrimidos por Fomento. E esta foi toda a reacción do do Goberno Galego. De Feijóo non houbo noticia nin declaracións en todo o venres.

Autoestrada AP-9 en Chapela, Redondela | Fonte: Galipedia

O certo é que a Xunta de Galicia soubo da decisión de Moncloa pola prensa. O goberno de Mariano Rajoy, argumentando que o traspaso custaríalle 4.500 millóns e afecta aos Orzamentos, veta que se tome en consideración o que demandou por unanimidade o Parlamento Galego. Ao PPdeG as malas noticias chegáronlle tarde, de rebote.

Unha evidencia máis de que Alberto Nuñez Feijóo xa non é unha figura en alza en Madrid. Lonxe quedan os tempos no que o mandatario galego se paseaba por todo canto plató de televisión había postulándose entre liñas como relevo de Rajoy.

Votación por unanimidade para pedir o traspaso da AP-9 no Parlamento

Conscientes da ferida aberta, as fauces da oposición avalanzáronse onte sobre a figura do mandatario dos Peares.

“Este veto demostra que Feijóo ou ben é cómplice desta tomadura de pelo ao pobo galego ou é un cero á esquerda en Madrid e non pinta nada como presidente de Galicia, pois non exerce como tal” enarborou por exemplo o vicevoceiro de En Marea. Para Antón Sánchez evidenciou que en Madrid nin se leron os compromisos que ofreceu Galicia a cambio da transferencia. “Volven facer referencia aos custes do rescate cando na Proposición de Lei se eliminou esa posibilidade, multiplicando a facturación bruta anual polos anos que quedan de concesión”, denunciou Sánchez, para quen este informe é “unha tomadura de pelo ao pobo galego”.

Dende o segundo partido máis numeroso da oposición lanzan un chamamento ao presidente. “Feijóo non pode mirar para outro lado, non pode dicir unha cousa en Galicia e facer en Madrid a contraria” argumentou Xaquín Fernández Leiceaga en referencia as contradicións entre o PPdeG e o PP. En opinión do voceiro parlamentario do PSdeG, “a única maneira que ten de demostrar que non está detrás desta burda manobra é desbloqueando o debate desta iniciativa”. Leiceaga tamén cre que o texto pactado en Galicia evitaba que o Estado sufrise custo algún, polo que o argumento esgrimido por Fomento lle parece falaz.

No Bloque tamén apuntan ao presidente. A fronte considera que deste “agravio” o culpaple é “o presidente da Xunta pola súa incapacidade para defender os nosos intereses, que no pasado xustificou e seguro volverá xustificar este informe, o que conduce a que Galiza sexa máis irrelevante e demostra cada día que Feijóo non pinta nada en Madrid”. A súa voceira, Ana Pontón, contrapuxo que o Estado vete este mentres toma medidas que lle custan máis cartos, como o rescate das autopistas radiais de Madrid.