Feijóo lembra que o BNG quixo manter no bipartito ao actual director de Ordenación Forestal

O director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, está no punto de mira de toda a oposición pola xestión da vaga de lumes deste outubro e todos os grupos, sen excepción, pediron xa a súa dimisión do cargo pola gran descoordinación que houbo no domingo negro. E un dos que máis insistiu nesta petición foi o BNG.

Tomás Fernández Couto

E, precisamente, este xoves, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contraatacou e lembrou que foi, precisamente, un ex conselleiro do BNG, en alusión a Alfredo Suárez Canal, titular de Medio Rural durante o bipartito, o que lle pediu que seguira no cargo. Fernández-Couto xa estivera de coordinador da política forestal durante a época de Fraga.

“Houbo un conselleiro do Bloque, e non fai falla que diga o nome, que lle plantexou que seguira no cargo”, indicou Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta Así, lembrou que leva máis de dúas décadas á fronte da área. Por iso, considerou "inxusto" responsabilizar a unha única persoa, "a este director xeral, en concreto", do ocorrido. Neste contexto, reivindicou o labor da Xunta durante a vaga de incendios "que traballaba para apagar mentres outros estaban a prender" e insistíu en que, ademais, o seu goberno foi “moi rápido” na concesión de axudas.

Sobre cambios na política forestal e a coordinación de emerxencias, Feijóo evitou pronunciarse con claridade. “Temos un plan forestal que hai que poñer en marcha, aínda que sexa susceptible de algúns cambios” indicou. Con respecto á coordinación evitou responder. “Teño xa unha comparecencia na que darei cumprida conta de todo o acontecido”, limitouse a responder a este medio.