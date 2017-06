“República e ruptura”, lema de Anova para o Día da Patria

¿Por que non teñen a valentía de tentar encher o Obradoiro ou outra praza de superficie semellante á Quintana como ven facendo o BNG un ano tras outro? ¿Por que se van a un recuncho tan apartado do centro da capital? ¿Será para que a xente non visualice o seu fracaso á hora de convocar? Xa o respondo eu: porque non teñen bases, e polo mesmo non teñen FUTURO. Poderán ter apoios de forzas estatais e dos medios, pero a medio prazo son un partido político morto.