Por que non hai medallas para os veciños que morreron ou loitaron contra o lume?

"Resulta insultante cara aos veciños que se lles premie e saian á palestra continuamente coma se salvasen a alguén, cando a verdade é que foron os responsables das mortes que houbo na parroquia por falta dunha análise en frío da situación, sacando aos veciños de zonas seguras e meténdoos na boca do lobo". Estas duras críticas de Vítor Manuel Vidal Otero, presidente da comunidade de montes e asociación de veciños de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra), contra os axentes que ese día acudiron a súa parroquia encenderon a mecha dos reproches.

Voluntarios en Vigo colaboran na extinción dos lumes na cidade, en plena onda de incendios en Galicia a mediados de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

Este veciño asegura que os policías non merecen "galardón algún", e acusounos de ser "os responsables das mortes" das dúas veciñas do lugar. Nunha carta, Vidal asegura que os policías actuaron con "inxenua boa vontade", pero insistiu en que non levaron a cabo "actuación gloriosa meritoria de galardón algún" e engadiu que era "evidente" o seu "medo e falta de profesionalidade" ese día.

Ademais, advertiu de que "puido haber máis casas incendiadas a causa do desaloxo por uns voluntariosos pero neglixentes, neste caso, axentes da orde", pois "cando xa só quedaba o fume e dispersos veciños polos diferentes barrios de Chandebrito, amagaron cunha segunda evacuación a fin de ter máis quexustificada a súa fuxida da zona cero".

Estas duras criticas xa están sendo analizadas polos sindicatos que representan a este corpo de seguridade para levar a este veciño ante os tribunais. Tanto a Unión Federal de Policía (UFP) como o Sindicato Unificado de Policía (SUP) puxeron en mans dos seus respectivos servizos xurídicos a posibilidade de emprender accións xudiciais contra Vidal.

Mesma sensación

Con todo, as críticas que verbalizou o presidente da comunidade de montes de Chandebrito tamén as fan outras fontes consultadas por GC, desde bombeiros ata responsables municipais e veciños. “É certo, o peor disto é que nas traxedias como estas nunca se lembran dos que realmente o pasaron mal e o perderon todo”, apunta un veciño das Neves, outro dos puntos 0 dos lumes de outubro.

Loita contra o lume en Zamáns (Vigo), en plena onda de incendios en Galicia a mediados de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

Tamén os bombeiros comparten esa sensación. “Xa sabía que isto ía pasar e que ía xerar moito malestar. E é normal”, indican. Algúns deles estiveron cóbado con cóbado cos veciños loitando contra as lapas. “Todos son heróes, ningún máis que outros e o que fan dando medallas a policías é rachar cunha norma non escrita de que uns son mellores que outros, cando quen realmente os heróes son as vítimas”, suliñan.

Outras fontes municipais tamén recoñecen que a vaga de lumes de outubro “sobrepasou a todos”, mesmo ás forzas da orde. Por iso, non consideran lóxico que se den medallas a policías nacionais e non a policías locais, bombeiros, persoal de emerxencias, brigadistas ou aos propios veciños. “E que non ten sentido iso das medallas”, aclaran.

Máis duro se amosa un brigadista. “Sempre pasa igual. Cando hai unha catástrofe así sempre hai que buscar heróes, aínda que esos heróes non sexan nunca os verdadeiros heróes... Trátase sempre de buscar os heróes adecuados”, denuncia.