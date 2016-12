Datos históricos para GC en 2016

2016 péchase para Galicia Confidencial (GC) cuns datos históricos. O xornal decano da prensa dixital en galego aumentou un 17 por cento o número de páxinas vistas respecto ao ano pasado, un 27 por cento o número de sesións e case un 36 por cento o número de usuarios activos, aproximándonos aos 4 millóns de páxinas vistas. Ademais, o noso sitio web chegou a ter até 14.000 usuarios activos nun só día.

Un dos lemas de Galicia Confidencial

As cidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo aportaron arredor do 52 por cento dos usuarios de GC, pero tamén destaca o noso impacto no resto de capitais galegas e grandes vilas.

GC tamén segueu crecendo nas redes sociais, onde superamos os 36.000 seguidores. Precisamente, as canles sociais convertéronse na fonte principal de visitas ao xornal, pois o 50 por cento do tráfico no noso sitio web chega dende esas fontes, mentres que unha cuarta parte é tráfico directo e un 20 por cento chega dos buscadores de Internet tipo Google. Respecto a 2015, a suba foi moi notable, xa que incrementamos un 60 por cento o total de sesións no noso sitio web vía redes sociais, decisivas para o novo pulo que experimentou o decano da prensa dixital en galego.

Entre as distintas canles sociais, Facebook segue sendo a nosa principal fonte de visitas, representando o 71 por cento, seguida de Twitter, co 26 por cento. Pero tamén tivemos milleiros de visitas dende Menéame, reddit, Digg, Blogger ou LinkedIn, entre outros.

As visitas dende Facebook aumentaron un 64 por cento respecto ao ano pasado, mentres que o fluxo de Twitter aumentou un 44 por cento. Tamén tivemos moito máis impacto en Menéame, dende onde se triplicaron as consultas a GC, demostrando que o xornalismo en galego ten tamén cabida e impacto na maior plataforma de distribución e votación de novas entre a comunidade hispana.

O MÁIS VISTO

Como parte do redeseño do noso sitio web —adaptable a calquera dispositivo, máis social e máis atractivo—, estreado en novembro de 2015, tamén ampliamos as seccións de GC para darlle protagonismo a outros contidos que non son políticos, pero sen perder a esencia e natureza do noso medio. Así, nos útimos tempos fomos incoporando novas seccións como Lingua, Patrimonio Ciencia ou Medio Ambiente, ademais dun servizo de teletipos de Última Hora, actualizado ao minuto e prestado pola axencia Europa Press, todo isto para dar resposta ás inquietudes xornalísticas do equipo de redacción do GC e cubrir ocos que non acostuman ter espazos propios na prensa xeralista, tentando sempre aportar contidos orixinais e intimamente vinculados á realidade galega, ademais de cubrir cos teletipos un amplo abano de novas de actualidade. E o certo é que a aposta deu resultado.

Co novo deseño e as novas seccións, GC experimentou un crecemento do seu público e de visitas, incorporando temas medioambientais, científico-tecnolóxicos e sociais entre o máis visto do ano, mesturados cos xa clásicos contidos políticos e anticorrupción que son marca do GC. Como anécdota, subliñar que entre o máis visto este ano coouse unha reportaxe de abril de 2013 sobre as relacións do PP galego co narcotráfico, recuperada polos nosos lectores.

Velaquí as 20 novas máis lidas do ano 2016:

O equipo de GC quere agradecer ás centos de miles de persoas que vsitaron o noso sitio web e que comparten os nosos contidos en canles sociais o seu apoio e confianza. Tamén queremos dar un particular agradecemento aos anunciantes e, sobre todo, aos subscritores de GC Plus que, coas súas achegas económicas, contribúen a que GC se manteña economicamente para seguir líderando a prensa en galego. Sen as súas contribucións non sería posible manter un medio independente, na lingua propia do noso país e alternativo aos medios tradicionais.